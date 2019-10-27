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Ryan Donk derbide forma giyemeyecek!

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olması nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

27.10.2019 16:49

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk'tan Galatasaray'a kötü haber geldi. Hollandalı oyuncu, oğlunun ameliyat olması nedeniyle kritik Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Donk, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." yazdı.

FALCAO DA YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

ÖMER BAYRAM CEZALI

Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Ryan Donk derbide forma giyemeyecek!

Galatasaray, Ryan Donk, Beşiktaş, Falcao, Spor


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