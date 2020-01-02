Son Dakika: Saadet Partisi, oylama öncesi kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı

TBMM, Libya'ya asker gönderme tezkeresi için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Oylama öncesinde partisi adına söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, partisinin "hayır" oyu kullanacağını duyurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis toplantısı öncesinde, tezkerenin destekçisi olduklarını ve oylamada "evet" oyu kullanacaklarını açıklamıştı. Böylelikle, oylamaya dakikalar kala, Saadet Partisi karar değiştirmiş oldu.

"SAADET PARTİSİ ADINA İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Tezkere görüşmelerinde konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, tezkereye karşı olduklarını söyledi. Karaduman, "Cuma namazını Şam'da kılacağız hamasetinin Suriye'yi getirdiği nokta ortadayken bundan ders çıkarılmalıdır. Bu sebeple kahraman olmak hayalleriyle atılacak hiçbir adımının bu coğrafyaya huzur getirmediği açıktır. Bütün bunların neticesinde Libya'da yapılacak yanlışların vebali iktidarın omuzlarında olacaktır. Biz bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. Ve bu vesileyle hepinizi 1 Mart ruhuyla selamlıyorum" dedi.

SAADET PARTİSİ TERS KÖŞE YAPTI

Saadet Partisi, Meclis'teki tezkere toplantısı öncesi, tezkereye sıcak baktıklarını ve "evet" oyu kullanacaklarını açıklamıştı. Meclis'te 2 milletvekili bulunan Saadet Partisi'nin, tezkereye evet oyu vermesi beklenirken, oylama öncesi vekil Karaduman'ın, "hayır" oyu vereceklerini açıklaması dikkat çeken husus oldu.

2 VEKİLDEN BİRİ KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Saadet Partisi'nin iki milletvekilinden biri olan Cihangir İslam, TBMM'deki oylamaya destek vermeyeceğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Cihangir İslam, "Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.