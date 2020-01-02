Son dakika: Saadet Partisi, Libya tezkeresine "evet" oyu verecek

Türkiye Libya'ya asker gönderme kararını bugün TBMM'de oyluyor. Oylama öncesi Saadet Partisi Libya Tezkeresi için "evet oyu" kullanacağını açıkladı. Saadet Partisi'nin TBMM'de 2 milletvekili bulunuyor.

TEK GÜNDEM MADDESİ, LİBYA TEZKERESİ

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanıyor. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak Meclis'te, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi olacak.

OYLAMA YAPILACAK

Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde, siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun yani yarıdan bir fazlasının 'kabul' oyu kullanması yeterli olacak. AK Parti ve MHP'nin 'kabul', CHP ve HDP'nin 'ret' oyu kullanacağı oylamaya ilişkin İYİ Parti ise, nihai tavrını kritik toplantı öncesi Genel Başkan Meral Akşener'in milletvekilleriyle yapacağı görüşmede belirleyecek.

TEZKERENİN MECLİS'TEN GEÇMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Ancak İYİ Parti, "ret" cephesinde yer alsa dahi, Genel Kurul'a tam kadro katılmaları beklenen Cumhur İttifakı ortaklarının sayısal güçleriyle, tezkereyi Meclis'ten geçirmelerine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti'nin Meclis'te 290, MHP'nin 49 milletvekili bulunuyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop oy kullanamasa bile Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki oy gücü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin desteğiyle 339'a ulaşıyor. Muhalefetin oy gücü ise, bağımsızlar dahil edilse dahi 250'de kalıyor.

LİBYA'DA İKİ FARKLI YÖNETİM BULUNUYOR

Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'da, birden fazla yönetim bulunuyor.

Bunlardan birisi ülkenin doğusunda, Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti.

LİBYA'DA KİM KİMİ DESTEKLİYOR?

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.