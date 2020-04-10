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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

10.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:16

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16:00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

Toplantının bitmesinin ardından saat 19:00 sıralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de koronavirüs salgınındaki son durum, son veriler ve tedbirlere ilişkin açıklama yapacak.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 908'e yükseldi. Toplamda 276 bin 338 test yapıldı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 552 olarak kaydedilirken toplam entübe hasta sayısı da bin 17 olarak dikkat çekti. Öte yandan bugüne kadar toplamda 2 bin 142 vaka iyileşerek sağlığına kavuştu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00’da basın açıklaması yapacak
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel
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