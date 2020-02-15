Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Kazaya ilişkin Kaptan Pilot Mahmut Aslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi.

İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

Mahmut Aslan'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam ederken, polisler kaptan pilotun ifadesini almak üzere hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi olan pilotun ifadesi alınmaya başlandı.

DÜN YARDIMCI PİLOTUN İFADESİ ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, dün tedavi gördüğü hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot F.P, olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylemişti.

Öte yandan, F.P'nin kazaya dair kendisine yöneltilen bazı soruları da "hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadığı öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

5 Şubat'ta İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait bir uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı esnada pistten çıkmış ve 177 yolcu ile 6 mürettabatın bulunduğu uçakta 3 kişi hayatını kaybetmişti.