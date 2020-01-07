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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Son dakika: Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken havalimanı uçuş trafiğine saat 11.20'ye kadar kapatıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 15.00'e kadar iniş kalkışlı seferleri iptal ettiklerini açıkladı.

07.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:43

Birleşik Arap Emirlikleri Şarika- seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

UÇUŞ TRAFİĞİ KAPATILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin 11.20'ye kadar kapatıldığı öğrenildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

THY'DE 3'E KADAR UÇUŞ OLMAYACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 15.00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferlerini iptal ettiklerini açıkladı. TC-CCK kuyruk tescilli uçağın bulunduğu alandan çekildikten sonra hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.


VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RÜZGAR ETKİLİ

Rüzgarın hızının 105 kilometreyi bulduğu İstanbul Havalimanı'nda, sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 20 dakika rötar yaşandı.


İptal edilen 7 Ocak 2019 tarihli iç ve dış hat seferleri şöyle:

İÇ HAT GİDİŞ

THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)

Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ

THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)

Pegasus: İzmir (16.55)

DIŞ HAT GELİŞ

THY: Meşhed (06.35)

Mahan Air: Tahran (09.35)

Qeshm Airlines: Tahran (11.00)

Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ

Mahan Air: Tahran (11.35)

Qeshm Airlines: Tahran (13.00)

Libyan Wings: Mitiga (14.25)

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler;

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (18)
YOK: gitti bi ucağı daha büyük zarar
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OTOMATİK KAPIYI KAPATIN: Otamatik kapıyı kapatın acil acil ben iniyorum
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HABER: yine pegasus şaşırmadık. pegasusla en son ucusumda kendimi kamyonun arkasında yolculuk yapıyormuşum gibi hissetmiştim hala hatırlarım o korku dolu yolculuğu
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MAYKIL: herkes tahran dan kaçıyor
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TÜRK HAVA YOLLARI: İstanbul hava limanı dünyanın en sağlam havalimanı . THY en iyi firma . Rüzgar da kim Rüzgar akıllı ol .
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ELLY: UMARIM KÖTÜ BİR ŞEY YOKTUR, SEN KORU RABBİM :(
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ARSLANIM: GEÇMİŞ OLSUN ALLAH KORUMUŞ
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FORZA BEŞİKTAŞ: Yine mi Pegasus. BAhtsız PEgasus
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SERKAN: Sanırım siz rakip firmasınız üst üste yazdığınıza göre
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KOLYE HANİ: enayi önüne baksana
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