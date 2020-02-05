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Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı'ndan ilk açıklama: Can kaybı yok

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, sert iniş yapan uçağın kırma uğradığını ve 183 yolcunun bulunduğu uçağın karıştığı kazada can kaybı olmadığını açıkladı.

05.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu, bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta." dedi.

UÇAKTA 183 KİŞİ VARDI

NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turhan, şunları kaydetti: "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."

32'YE YAKIN AMBULANS SEVK EDİLDİ

Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

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