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Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili soruşturmada kaptan pilot tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen pilot "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmakla" suçlanıyor.

24.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:56

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

M.A. ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Kaptan pilot M.A, savcılıkta ifade verdikten sonra "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

İzmir, Pilot, Güncel


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