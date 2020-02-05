Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Uçakta yangın çıktığı da bildirildi.

UÇAKTA 183 KİŞİ VARDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-İzmir seferini yapan Boeing 738 tipi uçak bir uçak pistten çıktı. İçinde 183 kişi olduğu tahmin edilen pistten çıkan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

BAKAN TURHAN: CAN KAYBI YOK

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk açıklamayı yaptı. Turhan, uçakta 183 kişinin olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını söyledi. Pilotların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazanın ardından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER