Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı" dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 356'ya, vaka sayısı ise 2 bin 456 artarak 18 bin 135'e yükseldi.

TEST SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda test sayılarındaki artışa dikkat çekti. Koronavirüs test sayısının düne göre 4 binin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN HASTALARIN YÜZDE 82'Sİ 60 YAŞIN ÜSTÜNDE

Hayatını kaybeden hastaların yaş ortalamasına da dikkat çeken Bakan Koca, "Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" dedi.