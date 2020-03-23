Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin’den geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Burada koronavirüse karşı alınan tedbirlere dair açıklamalarda bulunan Koca, bir müjdeyi de vatandaşlarla paylaştı. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ve olumlu sonuç veren bir ilacın Çin'den bu sabah geldiğini ifade etti.

"SAĞLIK PERSONELİNDE DE POZİTİF OLAN VAKALAR VAR"

Koca, Ankara'da Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, hayatını kaybeden 30 vakadan 2'sinin 50-60 yaşları arasında olduğunu, diğerlerinin 60 yaşın üzerinde olduğunu belirtirken, "Mücadelenin esası tek tek herkesin kendisini izole etmesi" dedi. Koca, 32 bin yeni sağlık personeli alımının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini de açıklarken, "Çalışan sağlık personelinin ek ödemelerinin tavan yüzde yüz olacağını belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı. Koca, sağlık personellerinden de pozitif vakalar olduğunu söylerken, kaç çalışanda virüs tespit edildiğine ilişkin bilgi vermedi.

"VAKALAR TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI"

Vakaların nerelerde tespit edildiğini ise açıklamayan Bakan Koca, "Vakalar Türkiye'de bir bölgeye lokalize değil, ülkenin neredeyse genelinde" dedi. Tedavi için Çin'den ilaç getirildiğini söyleyen Koca, "Bu sabah gelen ilaca yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle başlandı. Ne kadar etkili olup olmadığını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız" ifadesini kullandı.

"OLUMLU SONUÇ VEREN İLACI ÇİN'DEN GETİRDİK"

Sağlık Bakanı Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen hastalarımızın fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün sabah itibarıyla Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan, bu konuda yayınları yapılmış olan, özellikle yoğun bakım hastalıklarında kullanılmasının 11 günden 4 güne düşürüldüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Çin büyükelçiliği ile görüştüm. Bundan sonra da ihtiyacımızı karşılamada gayret içinde olacaklar. Çin hükümeti ve devletiyle bu mücadeleyi nasıl verdiklerini Bilim Kurulumuzla birlikte Çin'den bilim insanlarından bilgi akışını sağlamak üzere bir prensipte anlaşmış olduk.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARA VERİLDİ"

Sabah gelen ilacın yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımıza bugün itibarıyla başlandığını ifade etmek istiyorum. Ne kadar etkili olup olmadığını görmüş olacağız. Dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi, tedarik boyutuyla yoğun temas içinde olduğumuzu bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Yine daha önce bizim kullandığımız, dünyada kullanılmamış olan sayın Trump'ın da 'fayda gördük' dediği ilacın bizde bilindik bir ilaç olduğunu, pozitif olan vakalara önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz tedavi şeklini ayrıca ifade etmek istiyorum.

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