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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 425'e, toplam vaka sayısının ise 20 bin 921'e yükseldiğini açıkladı.

03.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 425'e, vaka sayısının ise 20 bin 921'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TEST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi. Son 24 saatte 16 bin 165 test yapıldı ve 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'ya, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi

484 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, koronavirüs tedavisi gördükten sonra tamamen iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi. Toplam entübe olan hasta sayısı ise 783 olarak açıklandı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 251'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz.

Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

TAVSİYE KARARINI CUMHURBAŞKANIMIZA İLETTİK

Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIMIZIN %74.4'ÜNDE BİR ALT HASTALIK VAR

Yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz.

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425’e, toplam vaka sayısı 20 bin 921’e yükseldi
Etiketler: Türkiye, Güncel

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