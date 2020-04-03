Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısının 20 bin 921'e yükseldiğini açıkladı. İstanbul'daki son duruma dikkat çeken Bakan Koca, "Şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor" dedi.
03.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye 'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaşan Bakan Koca, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e, vaka sayısının 20 bin 921'E yükseldiğini açıkladı.
İSTANBUL'DA BİR VAKA KAÇ KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRIYOR?
İstanbul 'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka olduğunu açıklayan Bakan Koca, "İstanbul'da bir vaka kaç kişiye virüs bulaştırıyor?" sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca, "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor" dedi.
Etiketler: Fahrettin Koca, İstanbul, Türkiye, Güncel
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