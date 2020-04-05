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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs test sayısına dikkat çekti. Bakan Koca, "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti" ifadelerini kullandı.

05.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 20 bin 65 test yapıldı ve 3 bin 135 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 73 hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye 'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e, toplam vaka sayısı ise 27 bin 69'a yükseldi.

"TEST SAYISINDA 20 BİNİ AŞTIK"

Bakan Koca, paylaşımında günlük koronavirüs test sayılarındaki artışa dikkat çekti. Test sayısında 20 bin'i aştıklarını belirten Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs test sayısında 20 bini aştık

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