Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye’deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti

Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca kritik toplantının sona ermesiyle birlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Ülkemizde virüsün görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar gelen süreçte neler yaşadık. Neden ısrarla ile önlem almamız gerekiyor? Bunların hepsine açıklama getirmeye çalışacağım. Türkiye salgından en az zararla çıkacaktır en az can kaybıyla çıkacaktır. Kurallara istisnasız uyalım, sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir %100'e yaklaştığında uğraşacağımız tek sorun eldeki vakalar olacaktır.

"VAKA SAYIMIZ DÖRDÜNCÜ HAFTADA DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Aldığımız sonuçlar Türkiye'nin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağı yönünde. Dördüncü haftada Türkiye'deki vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Bu başarımız filyasyon sayesinde oldu. Filyasyon, temas zincirinin taranmasıdır. Vaka artış hızının düşüşe geçmesini filyasyon yöntemi ile sağladık. Bu yöntemi hiçbir ülke uygulayamadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan tespit ettiğimiz son vakaya kadar filyasyon yöntemini uyguladık. Ölüm artış hızındaki azalmayı yakalayan ilk ülkeyiz.

"FİLYASYON UYGULAMASI İLE BİZ NOKTA ATIŞI YAPARAK İLERLİYORUZ"

Hastalığın temas halinde olduğu kişileri izliyoruz, izole ediyoruz ve tedavi ediyoruz. Filyasyon uygulaması ile biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgın böyle önlenebilir. Dünyada sadece şikayetle başvurular izleniyor. Güney Kore ve Singapur gibi bir kaç ülke bizim gibi.

"FİLYASYON EKİPLERİ 3 KİŞİDEN OLUŞUYOR"

Hastaların temas ettiği 261 989 kişi tespit edildi ve bu kişiler izlendi. Yeni bir tanı konduğunda, hastanın kimlerle ne zaman görüştüğünü, aile bireylerini, iş yeri arkadaşlarının bilgilerini topluyoruz. Bir vaka tespit edildiğinde o kişinin yakın temas çevresi filyasyon ekibimizin listesine düşüyor. Filyasyon ekiplerimiz 3 kişiden oluşuyor. Her yeni vakada bu ekipler harekete geçiyor ve hastayı 48 saat tarıyorlar. Ekibimiz doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşıyor.

Türkiye'de vaka artış hızının azalması, ölüm hızının azalması, sonuç alacağımızın somut işaretidir. Filyasyon çalışması 81 ilde yapılmaktadır. Filyasyon çalışmasında temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçlandığı il yüzde 99 ile Zonguldak, en düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa'dır.

"İSTANBUL'DA 1200 KİŞİLİK FİLYASYON EKİNİ GÖREV YAPIYOR"

İstanbulda 1200 kişilik filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Mücadelenin adını duymadığınız bir çok kahramanı vardır. Filyasyon çalışmamızın büyük bir kısmı aile hekimleri ile yürütülüyor. Söylediklerimden şu sonucu çıkarabilirsiniz: Coronavirüs ile mücadelemiz mahallelere kadar inmiştir. Her sağlam veri virüse karşı bir silahtır.

1 milyon 100 bini aşkın sağlık ordumuz bulunuyor fakat bütün bu çaba size büyük bir sorumluluk yüklüyor. Vaka tespiti ve hasta tedavisinde başarılıyız. Mücadele üstün güç biziz. Hareketi azaltın ve izolasyonu artırın.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 107 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bugün toplam 33.070 test yapıldı ve vaka sayısı 4062 olarak tespit edildi. Bugün 107 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün 842 vatandaşımız sağlığına kavuşmuştur. Toplam iyileşen hasta sayımız 4799'a ulaşmıştır.