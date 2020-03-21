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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir kez daha vatandaşların evlerinde kalması uyarısını yineledi.

21.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:01

Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir kez daha vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de 670 kişide görüldü ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Salgının görüldüğü ilk günden beri kamuoyunun ne diyeceğini merakla beklediği isimlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarla süreç hakkında herkesi bilgilendiren Bakan, Twitter hesabından son çalışmalar hakkında bilgi verdi ve uyarılarını yineledi.

"EVLERDE KALINMASINI RİCA EDİYORUM"

Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
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NE OLMUŞTU?

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüste Türkiye'de ilk vaka 10 Mart'ta tespit edildi. Geride kalan 11 günde ülkemizde vaka sayısı 670'e yükselirken 9 kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ortak noktasının yaşlı olmaları nedeniyle uzmanlar ve devlet yetkilileri yaşlıların evlerinden çıkmamaları konusunda sıkça uyarı yapıyor.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı
Etiketler : Güncel

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