Son dakika: İran'daki deprem nedeniyle Van'da yaralanan 21 vatandaşımızın 8'inin durumunun ağır olduğu açıklandı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesini de etkileyen 8 kişinin hayatını kaybettiği 5.9'luk depremle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 21 vatandaşımızın yaralandığını 8'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde tahribata yol açtı. Can kayıpları yaşanırken kerpiç evler yıkıldı, hayvanlar telef oldu.

"8 YARALININ DURUMU KRİTİK"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara yol açtığını kaydetti. Bakan Koca, açıklamasında, "Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. Depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI OKULLARIN DURUMUNU AKTARDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi."

İRAN'DA CAN KAYBI YOK, 25 KİŞİ YARALANDI

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası, Van'da 8 vatandaşımız hayatını kaybederken İran'da can kaybının yaşanmadığı ancak yaralıların olduğu bilgisi geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.