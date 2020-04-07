Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Evde izole edilmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip edileceğini belirten Bakan Koca, "Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık" dedi.

07.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 13.30'da toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye 'de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri veren Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle 76 hastanın hayatını kaybettiğini, 3 bin 892 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 725'e, toplam vaka sayısı ise 34 bin 109'a yükseldi.

"İZOLE EDİLMESİ GEREKEN HASTALARI DİJİTAL YÖNTEMLE TAKİP EDECEĞİZ"

Koronavirüs ile ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Koca, kendisini izole etmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip edileceğini söyledi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Evde izole edilmesi gereken hastalarımız dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Bu sistemin detaylarını daha sonra açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz

İlgili Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725’e yükseldiSon Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725’e yükseldiSon Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Koronavirüs Türkiye’de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz Haberler
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz

Son Dakika Güncel Haberleri

21:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı - Haber 21:08: İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Haber 21:08: İhtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek - Haber 21:06: İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 6 bini aştı - Haber 21:06: Iğdır'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar çiçeklerle uğurlandı - Haber 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 20:25: Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 20:22: Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak - Haber