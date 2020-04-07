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Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13.30'da gerçekleşecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

07.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 pandemisine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek adına bugün saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşecek toplantıda alınacak yeni tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bakan Koca'nın toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 21 bin 400 koronavirüs testinden 3 bin 148'inin pozitif çıktığını, 75 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

"TEST SAYIMIZ 30 BİNİ BULACAK"

Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaştığı mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30’da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00’da basın açıklaması yapacak
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel

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Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
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