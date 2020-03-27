Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

Koronavirüs salgınına karşı ilk günden itibaren kamuoyunu aydınlatan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye 'nin 81 ilinde salgına karşı teyyakuzda olduklarını ifade etti.

12 Aralık 2019'da ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs dünyada 25 bine yakın insanın ölümüne neden olurken 500 binden fazla insan da hastalıktan etkilendi. Türkiye'de de giderek artan salgınla ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı.

"81 İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK"

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı verilere göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629'a ulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı ise 75 oldu.