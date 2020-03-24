Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini aştı. Türkiye'de ise ölenlerin sayısı 37'ye vaka sayısı 1529'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi için tüm dünyada çalışmalar sürerken Türkiye'den de ilk hamle geldi.

KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili Türkiye'nin harekete geçtiğini belirterek, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" dedi.

3 ÜLKE DAHA AŞI İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, dünyada virüse yönelik aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini açıklamıştı. ABD'nin aşının insanlar üzerinde denemesi sürecine geçtiğini, onun dışında Çin ve İsrail'in de aralarında olduğu bazı ülkelerde klinik deneme aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

"AŞI 1 YIL SONRA KULLANILABİLİR"

Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı. Ünal, virüste de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini belirterek, "Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor" diye konuştu.