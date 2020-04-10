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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet yasası ile ilgili milletvekillerine çağrı yaptı. Koca, "Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin" dedi.

10.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:02

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 pandemisine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek adına bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sağlıkta şiddet yasası ile ilgili milletvekillerine çağrı yapan Bakan Koca, "Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin" dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

2 BİN 423 HASTAMIZ İYİLEŞTİ

Türkiye salgınla mücadele en baştan beri kafa karışıklığı yaşamamıştır. Türkiye'de virüsün duyurulduğu andan itibaren gerekli önlemleri almıştır. Özellikle sağlık çalışanlarımız bu süreçte fedakarlıklar göstererek çalışıyor. Bu sayede şu ana kadar 2 bin 423 hastamız iyileşti.

HAREKETLİ GÜNLERE ARA VERELİM

Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Toplum içinde tanısı konmamış hasta olabileceğini düşünmeliyiz. Kimse "O temizlik konusunda hassastır. Ona bulaşmaz" demeyin. Siz dahil herkese virüs bulaşabilir. Bizim yapabileceğimiz en önemli şeylerden birisi tedbir almak. Virüsle mücadeleyi hafife alırsak bunu kontrol altına almamız zaman alır. Hareketli günlere ara verelim.

Tedbirleri uygularsak hastalığın başkalarına bulaşmasına engel olacağız. Bu sözler sadece bizim değil, sahada görev veren sağlık personelimizin de sözleri ve talepleridir.

Artık Nisan ayındayız ve havalar ısınıyor. Güneşin sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Lu ana kadar ki kazanımı kaybetmeyelim.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK YENİ BİR ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Vekillerimize sesleniyorum. Hekimlerimizin ve personelimizin uğradığı şiddet pek çok kez haber konusu oldu. Bu suçlar ancak caydırıcı cezalarla önlenebilir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının salgınla mücadele ettiği şu zorlu günlerde yeni bir şiddet olayı kabul edilemez. Toplum vicdanında bağışlanamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin yasa tasarısı bizim için çok önemlidir.

Değerli Meclis üyelerimiz, sizden istirhamımız, bu tasarıya herkesin evet oyu vermesidir. Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin. Böyle bir durumda, sağlık tüm çalışanları sizleri yürekten alkışlayacağız.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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