Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'de yayılan esrarengiz hastalıkla ilgili bizde herhangi bir vaka yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Çin'de ortaya çıkan gizemli virüs hakkında da konuştu.

"BİZDE RİSKLİ VAKA YOK"

Çin'deki gizemli virüs hakkında konuşan Bakan Koca, "Çin'de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz.Canlı hayvan Pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs. (Korona virüsü) Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Özellikle Çin'den Huan kentinden bizim yerli havayollarımızın seferi yok ama Çin Hava yollarının haftada üç seferinin olduğunu biliyoruz. Ama bizim hudut güvenliğimizin özel bir gayreti var. Pazar yerlerinde kedi, canlı tavuğun satıldığı Pazar yerinde bu virüsün tespit edildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN GELEN YOLCULAR TAKİBE ALINACAK

Bugün itibarıyla bakanlıkta risk toplantıları yapılacağını duyura Bakan Koca, "Bu tedbirlerimizi alma noktasında bir gayret olduğunu ciddi bir risk taşıdığımız anlamına gelmediğini söylemek istiyoruz. Panik havası oluşturmamak için söylüyorum. O bölgeden gelen vatandaş sayısının az olduğunu. Sadece söz konusu bölgeden değil Çin'in tamamından gelen bütün yolcularla ilgili yakın takibe alındığını, bu takiplerin kapıdan itibaren yapıldığını, şüpheli bir vaka görüldüğünde karantina odasına ve belirlenen hastaneye götürülmesi yönünde hazırlık yapıldığını söylüyoruz" dedi.

BOL SIVI TAVSİYESİ

Grip vakalarının normalin üzerinde seyretmediğini dile getiren Koca, "Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilemedi. Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"DOMUZ GRİBİ DEĞİL"

Görülen hastalıkların "İlaçların ilk 48 saatte etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz. Ağırlıklı bulunan ajanın H1N1 olduğunu ve toplum içinde buna domuz gribi denildiğini biliyoruz. Şu anda artık mevsimsel gribin yarısı artık bu ajanın olduğunu biliyoruz. Artık domuz gribi değil mevsimsel grip olduğunu biliyoruz" dedi.

YENİ YILDA İLAÇ FİYATLARI

Yeni yıldaki ilaç fiyatlarına da değinen Koca, "Her yıl bir fiyat düzenlemesi yapılır. Şubat'ın 20'sinde geçerli olur. Bu anlamda Avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70'ti. Geçen yıldan itibaren yüzde 60 uygulanmaya başlandı. Bu yıl içinde benzer şekilde bir önceki yılın Avro kutru üzerinden yüzde 60'ı hesaplanarak Şubat 15'te bildirmiş olacağız. Şubat 20'den itibaren de geçerli olacak" diye konuştu.

SAYI GİTTİKÇE ARTIYOR

Çin'in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 440'a ulaştığı belirtildi. Çin medyası, virüsün ortaya çıkardığı belirtilerin Tayvan ve ABD'de de görüldüğünü duyurdu.

"ÇİNLİ TURİSTLER GİREMEZ"

Japonya'nın Hakone kasabasında mağaza sahibinin kapıya astığı, 'Çinli turistler giremez' yazısı, sosyal medyada tepki çekti. South China Morning Post'taki habere göre mağaza sahibi, "Kendimi korumak istiyorum. Çinli turistlerin dükkanıma girmesini istemiyorum" dedi.