Bakan Koca’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler

NE OLMUŞTU?

Çin'den Türkiye'ye getirilen 50 bin koronavirüs test kitinin ücretsiz olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş kitlerin bedava olmasını, Türkiye'nin Çin'de 1938'de görülen kolera salgınında yaptığı yardıma yordu. Atatürk'ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha akademisi Çin'e 1 milyon aşı göndermişti.

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