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Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Bugün sosyal medyada yayılan "Çin 2 milyon koronavirüs kitini ücretsiz gönderdi ve 'Ücretini Atatürk ödedi' dedi" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Koca, "Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" dedi.

23.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:38

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye 'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde gelinen son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen hızlı tanı kitlerinin, 1940'larda kolara salgının yaşandığı Çin'e yapılan aşı yardımı nedeniyle bedavaya verildiği iddiasına yanıt verdi.

"ATATÜRK İDDİASI GERÇEK DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen kitlerin ücretinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ödendiği yönündeki iddianın gerçek olmadığını belirterek, "Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çin'den Türkiye'ye getirilen 50 bin koronavirüs test kitinin ücretsiz olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş kitlerin bedava olmasını, Türkiye'nin Çin'de 1938'de görülen kolera salgınında yaptığı yardıma yordu. Atatürk'ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha akademisi Çin'e 1 milyon aşı göndermişti.

Bakan Koca’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler

Haberin Videosu :

Bakan Fahrettin Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin oparasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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