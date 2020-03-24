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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çin'den gelen koronavirüs ilaçlarının dün gece ambulans uçaklarla Türkiye'nin 40 şehrine dağıtıldığını açıkladı.

24.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:35

Çin'den gelen koronavirüs ilaçlarının dün gece ambulans uçaklarla Türkiye 'de 40 şehre dağıtıldığını Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs hastalığı 1529 kişide görülürken daha önce Sağlık Bakanı'nın Türkiye'ye geleceğini duyurduğu ilaçlar ülkemize ulaştı.

40 ŞEHRE ULAŞTI

Bakan Koca şunları söyledi: Çin'den Kovid-19 için getirilen ve Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak.

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NE OLMUŞTU?

Dün akşam Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Çin'de tedavide kullanılan özel bir ilacın Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Bu konuyla ilgili yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11-12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirebilir olduk. Bugün Çin Büyükelçiliği ile de görüştüm. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılama noktasında bir gayret içinde olacaklar. Çin hükümeti ile birlikte şu süreçte bu mücadeleyi nasıl verdiklerini, bilgi akışı anlamında bilim kurulumuzla da birlikte Çin'den bilim insanlarının zoom veya skype üzerinden bilgi akışını sağlamak üzere de prensipte anlaşmış olduk." bilgisini paylaştı.

ÇİN'DEN GELEN İLAÇLAR DÜN İTİBARIYLA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Koca, şöyle devam etti: "Çin'den sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibarıyla da başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Sonuçlarını sizlerle paylaşmış oluruz. Şu dönemde dünyada sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ve tedavi boyutuyla da yoğun bir temas içinde olduğumuzu bu anlamda vatandaşımıza en uygun tedavinin nasıl yapılması gerektiği noktasında da bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Daha önce bizim kullandığımız, dünyada kullanılmamış olan Sayın Trump'ın da 'fayda gördük' dediği daha önce biz de bilinen ilaç olduğu, pozitif vakalarda erken dönemde başlamak gibi bir yaklaşım içinde olduk. Pozitif olan bütün vakalara erkenden dünya başlamadı ama bizim bütün vakalara başlamayı planladığımız ve de önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz, kamuoyuna açıklama yapacağımız tedavi şeklini de ayrıca ifade etmek istiyorum."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin’den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Türkiye, Güncel

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Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı

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