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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yok

Son dakika: Hızla yayılan koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen 11 bin kişinin kameralarla tarandığını ve Türkiye'ye giriş yapan şüphelinin olmadığını söyledi.

31.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalimanında koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok. Çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralarla tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadı. Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok. Çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum.

"YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Belli aralıklarla bir takım bilgilendirmeleri yapacağımızı belirtiyorum. Yanlış ve maksatlı bilgilere itibar etmeyiniz. Sosyal medyada ülkemizde çok yanlış bilgilerin olduğunu ve bakanlığın açıklamalarına bakılmasının altını çiziyorum. Herhangi bir koronavirüs hastamız olmadı.

"ŞÜPHELİ HASTALARDA KORONAVİRÜS ÇIKMADI"

Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı."

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