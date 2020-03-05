Son Dakika: Bakan'dan, koronavirüs vakası bulunan THY'nin Singapur uçağı açıklaması: Mürettebat karantina altına alındı

İstanbul- Singapur seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın İstanbul'a boş döndüğünü virüs tespit edilen yolcunun da Fransız vatandaşı olduğunu aktardı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüsle ilgili önceki gün Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 3 Mart günü THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan koronavirüsü testi pozitif çıktı.

"YOLCU FRANSIZ VATANDAŞI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."

NE OLMUŞTU?

3 Mart günü İstanbul-Singapur seferini yapan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan yolculardan birinde koronavirüs tespit edildi. Uçağın TK55 sefer sayılı Singapur-İstanbul seferi iptal edilirkenSingapur Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş" ifadeleri kullanılmıştı.