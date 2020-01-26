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Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldiğini açıkladı.

26.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

"BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" dedi.

"KRİTİK DURUMDA YARALI YOK"

Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu.

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