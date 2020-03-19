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Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı ve Yalman'ın eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

19.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:39

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman 79 yaşında hayatını kaybetti. Konuyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapan Koca, Aytaç Yalman'ın koroanvirüsten hayatını kaybettiğini doğruladı ve Yalman'ın eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

"YALMANLA BERABER ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ"

Koca konuya ilişkin, "Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili. Bu konu 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor entübe ediliyor KOAH tanısı ile takip edilen hasta 6 saat sonra ex kabul edilior. O dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Eşi dahil olmak üzere eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Vefat eden 3 kişi olmuş oldu.''

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Yazılı açıklamada süreç şu şekilde açıklandı:

-12 Mart ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi Doktoru eve çağırılmış. Orduevi Doktorundan alınan bilgiye göre : Fizik muayene bulguları (12.03.2020) : Dispneik,hafif taşipneik, Ateş 38.5, NDS: 96, Sat: Oda havasında %92,Dinlemekle akciğerde bilateral raller mevcut. Bu bulgular ile orduevi hekimi hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak hasta kabul etmemiş, kendisine evde serum tedavisi uygulanmasını istemiş

YALMAN HASTANEDE YATMAYI KABUL ETMEMİŞ

-13.03.2020 tarihinde şikayetlerinin artışı nedeni ile aynı doktor tekrar eve çağırılmış ve bu sefer hasta ikna edilerek hastaneye götürülmüş. Bilgisayarlı tomografisi çekilen hastaya "interstisyel Pnomoni" tanısı konulmuş ve yatış önerilmiş, hasta yatışı kabul etmemiş, eve gitmiş ancak kötüleşince hastaneye tekrar gidilmiş ve saat 17: 00 de özel bir sağlık kuruluşuna yatırılmış

-14.03.2020 ve 15.03.2020 tarihlerinde hastanede yatmaya devam ederken hastanın genel durumu bozulmuş, hipoksisi derinleşmiş.15.03.2020 tarihinde sabah saatlerinde hastanın filmleri konsültasyon amacıyla Sultan Abdülhamid EAH Göğüs Hastalıkları kliniğince değerlendirilmiştir.

MUAYENE BULGULARI PAYLAŞILDI

- Yapılan değerlendirme sonucunda takip edilen doktoruyla da görüşülerek hastanın hastanemize nakli sağlanmıştır. 15.03.2020 saat 13.00 de Sultan Abdülhamid 2.Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildiğinde muayene bulguları: Bilinç açık,uykuya meyilli, genel durum kötü, dispneik, taşipneik, yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor, TA: 130/60, sat %45 NDS: 117.

Hasta bu halde derhal entübe edilerek ventilatöre bağlanmıştır. Hastanın viral pnomoni tablosuna istinaden gerekli tedavisi planlanmış ve tetkikleri istenmiştir. Ancak hastada saat 19.10'da arrest gelişmiş, derhal hızlı ve etkin CPR başlanmış.15 ampül atropin,10 ampul bikarbonat yapılmış ancak 40 dakika sonunda ritmi dönmeyince 19.50'de exitus olarak kabul edilmiştir.

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

-Hastanın kliniğinin ve tetkiklerinin bakanlık COVID 19 rehberinde tarif edilen olası vaka tanımına benzemesinden dolayı filyasyon yapılmasına karar verilmiş yapılan filyasyon sonucunda eşinde semptomlar görülmesi üzerine 15.03.2020 tarihinde aynı hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastaya daha önce takip edildiği sağlık kuruluşu ve orduevinde tedavi uygulayan sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, iş yeri temaslılarına filyasyon yapılmış numuneleri alınmış gerekli izolasyon tedbirleri uygulanmıştır.

- Eşinin test sonucunun COVID pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında COVID 19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur.

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Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı

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Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler : Sağlık, Güncel

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Yorumlar (5)
TUNCER:Bu süre zarfında acaba kaç kişiye bulaşmıştır Corona virüsü kim bilir nerelere nerelere dokunmuştur hizmetçisindin şoförüne kadar, yani Allah sonumuzu hayırlı etsin umudumuz ilacın hemen bulunması ve insanların tedavi edilmesi.
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MÜDÜR:zamaninda gerekli müdahele yapilmamis,heysey sıfırr
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MÜDÜR YARDIMCISI:adam 80 yaşında. yaşamış yaşayacağı kadar zaten
0 0
HAYRET ETTİM:Neden ilk başta corona testi yapılmamış. O arada normal hasta gibi ilgilenen doktorlara da corona bulaşmış olabilir.
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HASAN DEMİR:general böyleyse, gariban vatandaşı ancak fosillerinden binlerce yıl sonra teşhis ederler a bu koronavirüsmiş diye.
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