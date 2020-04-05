Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine seslenerek, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi. Koca ayrıca, sağlık çalışanlarının maske ve ekipmanlarında hiçbir sorun olmaması yönünde kesin talimat verdi.

05.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü. Müdürlere salgınla ilgili önemli talimatlar veren Bakan Koca, temas içindeki insanların izole edilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan Koca, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 3 saat süren toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

"KONTROL ALTINA ALMA ŞANSIMIZ OLMAZ"

Pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKİPMANLARI KONUSUNDA SORUN OLMAMALI"

Ayrıca Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı. Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla sorun olmaması gerektiğini aktaran Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" değerlendirmesinde bulunarak, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu Haberler
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

12:04: Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 12:03: Otomobil 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 12:03: İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor - Haber 12:03: (Özel) Vatandaşlar aktarlara akın etti - Haber 12:02: Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber