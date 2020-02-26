Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiğini tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör masasında koronavirüs salgını hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Riskin büyüdüğünü belirten Koca, ölümcül virüsten nasıl korunmamız gerektiğini canlı yayında tek tek açıkladı.

"KİŞİSEL TEMİZLİK ÖNEMLİ"

Vatandaşların tedirgin olmamaları uyarısında bulunan Koca, "Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Kişisel temizlik önem taşıyor. Mümkün mertebe 1 metreden yakın olmayın. Gripli olanların maske kullanmalı, herkesin maske kullanmasına gerek yok. Kalabalık ortamlara da mümkün oldukça girmeyin. İstirahat ve beslenme şu dönemde önemli. Panik havası olmaması, Türkiye'de koronavirüsün olmadığını, soğuk algınlığında da yapılması gerekenler yapıldığında hastalığı da azaltıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

VİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Koca, "DSÖ acil durum ilan etmeden 2 hafta önce tedbirlerimizi almaya başladık. Biz bilim kurulu oluşturduk. Bunu oluştururken, ülkenin birikimini kullandık. Bu bilim kurulu, hızla bir hafta sonu kapanarak, dünyada daha yayınlanmamış olan sağlık çalışanlarının hastalara yaklaşımını standart hale getiren rehber yayınladı. Hastaya nasıl yaklaşacağımız, hangi hastanelerin referans hastane olacağı, hangi hastaların şüpheli olacağı konusunda çalışmalara başladık. DSÖ ve bilim kurulunun önerdikleri dışında biz farklı bir şey yapmadığımız gibi ötesini yapıyoruz. Termal kamera ile ateşi ölçmek. Wuhan'dan uçuşlar durduruldu. Diğer ülkelerden gelenleri 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İranla benzer durum yaşıyor olacağız" şeklinde konuştu.

"İRAN'LA SINIR KAPILARINI KAPATTIK"

İran'la 4 sınır kapısının kapatıldığını belirten Bakan, "Dün gece yarısından itibaren tamamen yasak koyduk, hiç kimse sınırdan alınmadı. Sahra hastaneleri oluşturduk. Bu hastanelerin sayılarını artırabiliriz. Arkadaşlar sınır kapısındalar. Türk vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmayacağız ama Türkiye'deki vatandaşlarımızı da korumamız gerekiyor" dedi.