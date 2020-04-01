Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını gösteren il bazlı bir harita paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının 8 bin 852 vaka ile İstanbul 'da görüldüğünü açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini belirten Koca, toplam vaka sayısının ise 15 bin 679'a yükseldiğini ifade etti.

"BÜTÜN İLLERİMİZDE VİRÜS VAR"

Koronavirüs vaka sayılarını bütün illerde görüldüğünü açıklayan Koca, "Bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Vakaların yüzde 60'i istanbul'da. İstanbul'u İzmir, Ankara, Kocaeli izliyor. En çok vefat olan ilk 10 il: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana, Sakarya. Ölenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL

İstanbul 8.852, İzmir 853, Ankara 712, Konya 584, Kocaeli 410, Isparta 268, Sakarya 207, Adana 197, Bursa 135, Samsun 112.

"TOPLAM 39 İLİMİZDE CAN KAYBI VAR"

Bakan Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Toplam 39 ilde can kaybı var. 42 ilde vefat eden hasta yok.Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de. 60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜM YAŞANAN 10 İL

İstanbul: 117, İzmir: 18, Kocaeli: 8, Ankara: 7, Konya: 7, Zonguldak: 5, Trabzon: 5, Balıkesir: 5, Adana: 3, Sakarya: 3.

ÖLÜ SAYISI 277'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 277'ye, toplam vaka sayısının ise 15 bin 679'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere son 24 saatte 14 bin 396 koronavirüs testi yapıldı ve 2 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte ise 63 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 277'ye, toplam vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler arasında sevindiren rakamlar da bulunuyor. Türkiye'de koronavirüs tedavi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı 33'e yükseldi.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar yapılan test sayısı ise 106 bin 799'a yükseldi.