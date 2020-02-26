Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs riski sebebiyle Hac ibadetinin iptal edilme ihtimalini değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve İran, Irak gibi sınır komşularımızda da görülen koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgının şimdiye kadar Türkiye'de görülmediğini ancak görülme ihtimali olduğunu belirten Koca, Müslümanların Hac ibadetiyle ilgili de, "Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Virüsün bilinmezlikleri var. Virüsün sıcak ortamlarda yaşamasının az olduğunu biliyoruz. Hava sıcaklığının artmasıyla salgının azalacağına dair genel bir kanaat var. Bu süreci ne kadar uzatabilirsek, ülkeye girişi ne kadar geciktirebilirsek, arzumuz olmaması yönünde ama olabilir... Vatandaşınız gelebilir, almayacak mısınız? İtalya, Çin enfeksiyonun görüldüğü yeri hemen karantinaya aldılar. Bu anlamda en iyi hamleyi sergilediler. Ama İran'da biz bunu görmedik. Sınırımıza komşu olduğu için riskimiz büyüyor.

İran'a önerimiz de oldu. Daha kontrol altında olduğunu söylediler. Karantinaya alınması gerektiği ifade edildi. Ama biz kaygılıyız. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyorlar. Dün Azerbaydan'da olmasına rağmen kendisiyle bir kaç defa görüştüm. Bilim Kurulu'nun alması gereken önlemlerin karara bağlanması konusunda talimatları oldu.

UÇUŞLARIN DURDURULMASI İHTİMALİ OLAN BAŞKA ÜLKELER VAR MI?

Kaynağın Çin olduğunu biliyoruz. Şimdi odak haline gelen İran'ı görüyoruz. İtalya'da arttığını ama İtalya'nın bölgeyi karantinaya aldığını biliyoruz. Şu anda üçüncü bir ülke ile ilgili karar alınmadı. Bilim Kurulu bölgeyi takipe dip önerilerde bulunuyor her gün. Şu anda öyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına gelmez.

Kişinin Önce izole edilmesi gerekiyor, sağlık personelinin size hizmet etmesi gerekmesi, klinik önlemlerden sonra gerekirse yoğun bakıma alınır.Sadece şehir hastanesinde 48 hazır, boş bekletilen yatağımız var. Ben sadece Şehir Hastaneleri için söylüyorum. Her ilde böyle hastaneler var.Maske, ekipman, merkezler söz konusu. Bütün illerde hazırlıklar yapıldı.

AŞI AÇIKLAMASI

Dünyada virüse yönelik spesifik bir anti viral ilacı daha yok. Genel kombine tedaviler söz konusu.. İkili ilaç grubunun uygulandığı çalışmaları biliyoruz, aşı çalışması var. Aşı ile ilgili gelişme olduğunu söyleyenler var. Aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra klinik çalışma önemli. Asıl zaman alan o. Dolayısıyla bu süreç en az 6-9 ay gibi bir süreç olacak. Tanıyı koymak önemli. Erken dönemde 90-120 dakika arası çıkan hızla yerli kit çalışmamız oldu.