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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler yapılacağını söyledi.

23.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile gece gündüz mücadele eden sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak" dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KADROMUZA 32 BİN PERSONEL DAHİL EDİYORUZ"

"Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz" diyen Koca, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"YERLİ SOLUNUM CİHAZINDA SERİ ÜRETİME BAŞLIYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretimi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Salgının yayıldığı ülkelerde solunum cihazı sıkıntısı olduğunu belirten Bakan Koca, "Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak

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Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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