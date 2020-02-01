Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirleri ve son durumla ilgili açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çin'den gelen 13 bin yolcu tarandı, şüpheli yolcuya rastlanmadı" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Şu ana kadar 88 kişiden numune alındı, şüpheli bir duruma rastlanmadı. 1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Her şey planlandığı gibi giderse Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak saat 20.00 gibi Ankara'ya inecek. Toplam 62 kişi hızlıca, kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Zekai Tahir Hastanesi'nde 14 gün gözlem altında tutulacaklar.

"ÇİN'DEN GELENLERİN HİÇBİRİ HASTA DEĞİL"

Çin'den gelenlerin hiçbiri hasta değil, yine de 14 gün misafir edeceğiz. Her biri tek kişilik odada kalacak, 3 günde bir numune alınacak. Türkiye'de kesin olarak yeni "corona virüs" tanısı alan hastamız olmadı. TSK'ya ait A430M uçağı dün Ankara'dan havalandı. Gece yarısı Wuhan'a ulaşan uçağımızda, TİKA ve Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen yardımlarımız da Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti bu konuda teşekkürlerini iletti. Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere uçaktaki 42 yolcu sağlık ekiplerimiz tarafından kontrol edildi ve hastalık tespit edilmedi.

HER HASTA TEK ODADA KALACAK

Hastalık belirtisi olsa uçuşuna izin verilmeyecekti. Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz. Her hastanın tek odada kalabileceği şekilde planlandı.