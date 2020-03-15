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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi

Son dakika: Sosyal medyada umreden daha önce dönenlere neden test yapılmadığı paylaşımları hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden bu geceden önce gelenlerin de koronavirüs testinden geçirildiğini söyledi.

15.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:59

Bu geceden önce umreden dönen vatandaşlara neden test yapılmadığı sorularının sosyal medyada artmasıyla Sağlık Bakanı Koca, bu kişilerin de koronavirüs testinden geçirildiğini belirtti.

Geriden bıraktığımız gece umreden gelen yaklaşık 10 bin Türk vatandaşı Ankara ve Konya'da devlete ait yurtlara 14 günlük karantina süreci için yerleştirildi. Bu gelişmenin ardından özellikle sosyal medyada; umreden daha önce gelenlere ne gibi önlemler alındığına yönelik paylaşımlar yapıldı.

"İLK 14 GÜNÜ DOLDURMAYANLARI TAKİP EDİYORUZ"

Bu sorular hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şunları yazdı: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 Günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

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NE OLMUŞTU?

Dünyayı derinden sarsan koronavirüse karşı önlemler alan devlet yetkilileri Türkiye'de de koronavirüs görülmesinin ardından önlemleri artırdı. Dün gece de Suudi Arabistan'dan umreden dönen yaklaşık 10 bin Türk vatandaşı Ankara ve Konya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında gözlem amaçlı 14 gün gözlem sürecine alındı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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