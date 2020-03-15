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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı

Son dakika: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, umreden dönen yolcuların Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalarda kaldığını açıkladı.

15.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:49

Dünden itibaren konuşulan ve ne olacağı merak edilen umreden dönen yolcularla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'da karantina mantığıyla öğrenci yurtlarında kaldığını belirtti.

Türkiye'de 6 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle devlet önlemlerini artırdı. Ancak umreden dönecek olan binlerce kişinin gelmesi bir panik havası yarattı. Daha önce umreden dönenlerin evlerinden çıkmaması yönünde uyarılar yapılsa da bunu yeterli görmeyen Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve karantina süreci başlattı.

"ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNADA"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı.

Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: TEDBİR VE TAVSİYELERE UYALIM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir" açıklamasında bulundu.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

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