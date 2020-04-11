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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz

Son dakika: Dün akşam 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle market ve fırın önlerinde koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin hiçe sayıldığı görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk açıklamasında "Mücadeleden ödün vermeyeceğiz" dedi.

11.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün akşam kaydedilen ve çok tartışılan izdiham halindeki alışveriş görüntülerinin ardından bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"MÜCADELENİN SONUCUNA ODAKLANALIM"

Ne diyeceği merak edilen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "31 Aralık 'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımız istisnasız her koşulda geçerlidir

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı dün akşam saat 22.00'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi, pazar günleri için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Bu şehirlerdeki vatandaşların bir kısmı yasağın başlayacağı gece yarısından önce marketlere, fırınlara ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar yapılan sosyal mesafe ve maske uyarıları hiçe sayılırken bazı yerlerde ise kavga çıktı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Etiketler: Fahrettin Koca, Aralık, Güncel

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