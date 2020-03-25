Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15’te ortak açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da toplanacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Koca ve Selçuk'un toplantı sonrası, saat 19.15'de ortak açıklama yapması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bu toplantı sonrasında okulların tatilinin uzaması kararı çıkabilir.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı video konferans toplantısında Bakan Selçuk, okulların tatilinin uzatılması istediğini Bilim Kurulu'nun da bu konuda görüş bildirdiğini söylemiş Erdoğan da Bilim Kurulu ne derse buna uyulması gerektiğini ifade etmişti.