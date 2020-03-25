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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak

Son dakika: Öğrencilerin merakla beklediği okulların tatiliyle ilgili karar bu akşam çıkabilir. Bugün saat 13.30'daki Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak.

25.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:34

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bu toplantı sonrasında okulların tatilinin uzaması kararı çıkabilir.

AÇIKLAMA 19.15'TE

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da toplanacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Koca ve Selçuk'un toplantı sonrası, saat 19.15'de ortak açıklama yapması bekleniyor.

GÜNDEM: OKULLAR

Bilim Kurulu'nun toplantısının bugünkü gündemi koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen okullarda uzaktan eğitimin devam edip etmemesi olacak.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı video konferans toplantısında Bakan Selçuk, okulların tatilinin uzatılması istediğini Bilim Kurulu'nun da bu konuda görüş bildirdiğini söylemiş Erdoğan da Bilim Kurulu ne derse buna uyulması gerektiğini ifade etmişti.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15’te ortak açıklama yapacak
Etiketler : fahrettin koca, Ziya Selçuk, Selçuk, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak

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