Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Haziran koronavirüs verilerini açıklarken normalleşme sürecinde kurallara uyulmadığı için artan vaka sayısından dolayı "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

14.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:20

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde 2 haftalık süre geride kalırken bu süre içerisinde maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyulmaması nedeniyle günlük vaka sayılarında artış görülürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu duruma karşı "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik" dedi.

"HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ"

Bakan Koca, koronavirüs salgınında 14 Haziran verilerini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 4 bin 807 oldu.

TEST SAYISI 45 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 176 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 2 milyon 632 bin 171'i buldu.

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Haber

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