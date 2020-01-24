Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı

Tüm dünyayı korkutan ve şuana kadar 25 kişinin hayatına mal olan koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalimanında yapılan taramalarda şüpheli vakaya rastlanmadı" dedi.

Fahrettin Koca şunları söyledi:

Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip. Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde. Başta havaalanları olmak üzere önlemlerimizi aldık. Virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Hastalıkla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz.

Çarşamba günü Çin'den gelen yolcuların uçaktan inişte termal taramalarına başladık. Hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişi Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Maalesef ciddi bir bilgi kirliliği oluştu.

"ÇİNLİ HASTAYI ÖZEL AMBULANS İLE GÖNDERDİK"

Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte biz bunu şüpheli vaka olarak kabul ettik. Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk dilerek negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Wuhan'dan gelen Çinli hastayı bu sabah Çin'e sevk ettik. Çinli turisti özel ambulans uçakla Çin'e gönderdik. Nitekim kafiledeki diğer yolcular uçakla ülkelerine döndü.

"PANİĞE KAPILMAYA GEREK YOK"

Biz her ihtimale karşı bu yolcuyu 36 saat gözlem atında tuttuk. Bizim şüpheli, vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah ülkesine gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da bu kişinin korunmasız yakın temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

"ŞÜPHELİ HASTANIN NUMUNELERİNİ DSÖ'NE GÖNDERDİK"

Her türlü virüsten korunmak için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Virüsün bulaşıcılığı influenzaya göre daha düşük. Şüpheli hastanın numunelerini Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdik. Dünya Sağlık Örgütü de devamında kendi prosedürüyle hem bize sonu bildirip hem de açıklamış olur.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

VİRÜS TEHDİDİ CİDDİ Mİ?

Korona virüsler orta derece soğuk algınlığından ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor. Bu yeni virüs, ikisinin ortasında bir yerde duruyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "Yeni bir koronavirüs bulduğumuzda, bulguların ne olduğunu görmek isteriz. Bu virüs daha çok soğuk algınlığı benzeri bulgulara yol açıyor ve bu da endişe verici ancak SARS kadar ciddi değil" ifadeleriyle virüsü açıklıyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NE?

Yapılan araştırmaya göre, Çin'in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan'da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Bu bilgiler ışığında, yeni tip koronavirüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılması riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor. Hastalığın tespiti için, yolcuların vücut ısını ölçecek tarama cihazları konuldu. Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı da ilaçlama yapılması için geçici olarak kapatıldı. ABD ve pek çok Asya ülkesi, Wuhan'dan seyahat eden yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi için önlemler aldı ve Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki hastaneleri daha büyük bir salgına karşı uyardı.