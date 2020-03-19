Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis’te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir

Türkiye'de de 191 kişide görülen koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Koca konuşmasında "Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şunlar:

"Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Melis'te ortaya konmasını beklemektedir. Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı.

"MECLİS'İN İRADESİ TOPLUMUN DİRENMESİNİN ARTMASI DEMEKTİR"

Meclis'in iradesi toplumun direnmesinin kat be kat artması demektir. Sizler çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak toplum psikolojisi çok biliyorsunuz. Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.

"VİRÜSÜN BULAŞTIRICILIK SÜRESİ KESİN OLARAK BİLİNMEMEKTEDİR"

Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

"18 MERKEZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık, sürecin ilk gününden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyet ve yakından takip etmeleriyle ve Bilim Kurulu ve Bakanlığımızın önerilerinin devreye girmiş olmasının bu başarıda büyük ve en önemli payının olduğunu söylemek istiyorum.

"İRAN, VİRÜSÜN TÜM ÜLKELERE YAYILMASINA SEBEP OLDU"

Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti.

İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcmuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.

Umre'den dönen vatandaşlarımız izole altına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızla karar verdik.

"25 BİN 466 YOĞUN BAKIM KAPASİTEMİZ SÖZ KONUSU"

Paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede lütfen bizlere yardımcı olun.

Şimdi de hastanelerin durumuna değinmek istiyorum. Hastalığın salgın hali alması halinde 13 bini ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastalarına rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD'nin altındadır.

"1-2 GÜN İÇİNDE HIZLI TANI KİTİ DEVREYE GİRECEK"

Kendi tanı kitimizi geliştirdik. Laboratuvarımızdaki yerli tanı kiti başka ülkelere de satıldı. Farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarımızda analiz yapılıyor. Ayrıca önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girecek. Bütün illerimize vererek planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. 10 bini aşkın test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok artıracağız. Hedefimiz günde 15 bin kişiyi taramak.

"YURT DIŞINDAN GELEN 372 BİN KİŞİYİ AİLE HEKİMLERİYLE TAKİP EDİYORUZ"

Bu dönemde yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle, bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Bu kişilerin adres ve telefonlarına ulaşarak her birine mesaj gönderdik ve aile hekimleri üzerinden takiplerini yapıyoruz. 1 günde 132 bin tarama yapıldı. Artık her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde planlama yaptık. Sağlık personelinin çalışma düzenlemelerinde bazı değişiklikler yaptık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde riske açık kesimler izin kullanabilirken, sağlık personeli daha yoğun çalışmak durumunda. Maruz kaldıkları risk artmış durumda. Sağlık çalışanlarımıza, sağlık ordumuza kolaylıklar sağlanmalıdır. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdiği mücadeleye karşılık, hak ettiği itibarın milletimizdeki yerini biliyorum."

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