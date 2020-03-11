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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak

Son dakika: Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak.

11.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Böylelikle dünyada 4 binin üzerinde can alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçramış oldu. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da toplanma kararı aldı.

3 BAKAN KATILACAK, BASIN AÇIKLAMASI 16.30'DA YAPILACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklamada, "Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti" ifadelerini kullandı.

VAKANIN YERİ VE KİMLİĞİ BELİRTİLMEDİ

Bakan Koca, açıklamaların ardından basından gelen bazı sorulara yanıt verdi. Koca, ilk vakanın nerede görüldüğü sorusuna, "Şeffaflık anlayışıyla hareket ediyoruz, o yüzden bu saatte buradayım. Ancak vakanın bulunduğu yerle ilgili bir ilimizi ve bir hastanemizi hedef göstermek doğru değil" ifadelerini kullandı.

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Etiketler : Güncel

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