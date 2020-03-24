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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi

Son dakika: Koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak" maddesi eklendi.

24.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:56

Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 37 can alan ölümcül koronavirüsün vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi. Bakanlık, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastaları koronavirüs şüphelisi sayacak.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı bu sorunun cevabını, "Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir" şeklinde veriyor.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının bin 529'a yükseldiğini belirterek ölü sayısının 37'ye ulaştığını açıkladı.

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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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