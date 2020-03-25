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Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 32 bin sağlık personeli alımı için başvurular 26 Mart-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.

25.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili detayları duyurdu. Bakan Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak" dedi.

Bakan Koca tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."

Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Etiketler: Fahrettin Koca, Sağlık, Ekonomi, Güncel

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32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu

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Yorumlar (9)
KAZIM GAZİ:hasta ve yaşlı bakım teknisyeni veya teknikerlerinin adını sağlık teknisyeni teknikeri yapın bizde atama istiyoruz bizlerde sağlıkçıyız göreve hazırız.
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SİBEL:Hemşire yardımcısı alımı neden olmuyor her bölümden alınıyor
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SİBEL:Zaten bu ülkede bir tek hemşire yardımcısı alımı olmaz
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KAZIM GAZİ:hasta ve yaşlı bakımı da yok yıllardırda olmuyor zaten :(
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AHMET BOŞÇA:İsabet bir karar alınmış ambulas şöförü de alınacak mı acaba
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HASAN UYSAL:cok guzel oldu saglık cok onemlı bırde bu gozlukcu alınsa hastanalere cok guzel olur ozelerde cok bahalı yapıyorlar bu saglık sayılır
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DR. EMRE DOĞAN:İnşallah bu kişilere gidip aile hekiminizden sağlık raporu alın demezler. Bulaşıcı hastalıkların sağlık kuruluşlarında kapma ihtimali daha yüksek . Nekadar dezenfekte etsekte kapalı ve kalabalık yerlerde yayılma ihtimali daha yüksek. Daha mesleğe başlamadan covid 19 ile karşılaşma ihtimalleri olur
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ASİYE ALTIN:hemşire yardımcıları ne olacak onlardan nıye alım yapılmıyor
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ERDAL:yeni mezunlur ''intörler, de alınsın. onların bilgileri taze ve genç dinamik,
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