Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi

Tüm dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde de 574 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler gün geçtikçe arttırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske takmayı zorunlu hale getirdi.

İLAVE TEDBİRLER GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

TOPLU ALANLARDA DA ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ülke genelinde toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda; vatandaşların, toplu alanlarda maske takmadan bulunamayacakları belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, her bir bireye haftalık 5 adetle sınırlı olmak üzere maske dağıtacağını duyurmuştu. PTT üzerinden başlatılan başvurular yoğun talep üzerine e-Devlet'e kaydırılmıştı.