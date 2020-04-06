Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi.

06.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:58

Tüm dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde de 574 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler gün geçtikçe arttırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske takmayı zorunlu hale getirdi.

İLAVE TEDBİRLER GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

TOPLU ALANLARDA DA ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ülke genelinde toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda; vatandaşların, toplu alanlarda maske takmadan bulunamayacakları belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, her bir bireye haftalık 5 adetle sınırlı olmak üzere maske dağıtacağını duyurmuştu. PTT üzerinden başlatılan başvurular yoğun talep üzerine e-Devlet'e kaydırılmıştı.

Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Güncel

Haberin Videosu :

Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi

İlgili Haberler

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecekÜcretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: Makineyle inerken sağarken akıma kapılarak öldü - Haber 17:22: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 17:22: Vali Yıldırım'dan Berat Kandili mesajı - Haber 17:22: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haber 17:21: Elazığ'da, karantina apartmanları havadan görüntülendi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber