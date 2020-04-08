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Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirdi. Bu projeyle karantinadaki vakalar evlerinde takip edilecek; karantinayı bozmaları halinde cep telefonlarına uyarı mesajı gönderilecek. Öte yandan uyarılara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem yapılacak.

08.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:48

Koronavirüs salgınıyla mücadele etkin bir şekilde devam ederken, Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için önemli bir proje geliştirdi. Bakanlık, hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi.Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı.

Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

"VAKALAR EVLERİNİ TERK EDERSE TELEFONLARINA UYARI MESAJI GELECEK"

İzolasyona Riayet Etmeyen Uyarılacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile;

-Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

-Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

HAKLARINDA İDARİ İŞLEM YAPILACAK

-Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

-Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

SALGININ YAYILMASINI ÖNLEYİCİ ANALİZLER YAPILACAK

Kovid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor. Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

VERİLER DEVLET GÜVENCESİNDE OLACAK

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Kovid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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