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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

19.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:48

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle ülkemizde de 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.Vaka sayısının 191'e çıkması alınan tedbirlerin had safhaya çıkarılmasına sebep olurken; Sağlık Bakanlığı restoranlar için yeni önlem kararları aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni önlemler şöyle:

"Masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak. Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

BULGUSU OLAN PERSONELLER ÇALIŞTIRILMAYACAK

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak. Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak. Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak."

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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi

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Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Etiketler : Sağlık , Ekonomi , Güncel

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Yorumlar (4)
DUMAN: bardak tabak her yıkamadan sonra yıkanacak demişler. yıkanıyor muydu ki ?
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SİVASLI İBOCAN: VİRÜS lafı etmekteyiz, depremi sınır savaşlarını unuttuk. . . Allahım sen her olumsuzluktan uzak eyle. . . İnsan sağlığını etkileyen , piyasayı alt üst eden iktisada girecek teori olarakkendini ispatlayan virüs savaştan daha etkili, ibadetin şeklini, misafirliği, toplantıları, eğitimiişyerlerini, ulaşımı , saygı belirtisi öpmeyi dahi özletir oldu. . . Allah düşmanıma dahi virüs bulaştırmasın dileklerini ettiren oldu. . .
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KASTAMONU: Bence şu ganyan bayilerini kapatsınlar herkes iç içe
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MEHMET: Bu iş masa sandalye düzeniyle olacak gibi değil öğrenciler evde iyi güzel risk azalıyor ama her evde çalışan var işe gidip geliyor özellikle özel sektör bunlara bulaşan hastalık evdeki diğer bireylere bulamayacak mı ne anlamı kalıyor o zaman evden çıkmayın deniyor ama mecburen hergün evden çıkıyoruz bir sürü insanla muhatap oluyoruz sonrada eve gidiyoruz
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