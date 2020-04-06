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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçları açıklandı.

06.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığa 14 bin sürekli işçi ve 18 bin sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplamda 32 bin personel alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 1 Nisan'da başvuruları biten 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin sonuçlar açıklandı.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ÖĞRENİLECEK

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

11 BİN HEMŞİRE ALINACAK

Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, personel alımı, KPSS, Sağlık, Ekonomi, Güncel

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Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
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Haberler ›› Ekonomi ››Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi
Yorumlar (4)
TEKN:Ozelde calısablar neden alınmadı neden yasak. Onlar baska devlettenmi
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NADİRE:2020/5 Yerleştirme sonuçları cuma günü açıklanmıştı neden 06. 04. 2020 günü açıklanmış gibi gösteriliyor kpss puanları halen aynı puanlarda kalıyor ne iş dönüyor anlamış degilim
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NADİRE:18 bin kadro olacak dediniz alınan kadro 8800 neden
Cevap Yaz 0 1
HEMŞİR:32. 000 dendi hatta, ne 18bin
0 1

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