Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçları açıklandı.
06.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığa 14 bin sürekli işçi ve 18 bin sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplamda 32 bin personel alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 1 Nisan'da başvuruları biten 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin sonuçlar açıklandı.
SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ÖĞRENİLECEK
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
11 BİN HEMŞİRE ALINACAK
Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.
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Etiketler: Sağlık Bakanlığı, personel alımı, KPSS, Sağlık, Ekonomi, Güncel
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Yorumlar (4)
NADİRE:2020/5 Yerleştirme sonuçları cuma günü açıklanmıştı neden 06. 04. 2020 günü açıklanmış gibi gösteriliyor kpss puanları halen aynı puanlarda kalıyor ne iş dönüyor anlamış degilim