Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı

Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında savcılık, adli kontrol talebiyle serbest bırakılmalarını talep etti. Ayrıca Yılmaz'ın polis merkezinde gerçekleştirilen ilk sorgusunda, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak önce gol sevinci yaptığını ardından da kaleye doğru koştuğunu söylediği öğrenildi. Adliye'de ifade veren Yılmaz ve 4 arkadaşı, adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

FUTBOL MÜSABAKALARINI SEYİRDEN MEN KARARI VERİLDİ

Beşiktaş Park'ta dün akşam oynanan UEFA Süper Kupa maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Basın savcılığı bürosu tarafından işlemleri yapılan şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek"ten ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Öte yandan, polisteki ifadelerini kabul eden şüpheliler hakkında polis tarafından futbol müsabakalarını seyirden men kararı verildiği de öğrenildi.