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Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı

Son dakika! Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.08.2019 16:56
Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı

Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında savcılık, adli kontrol talebiyle serbest bırakılmalarını talep etti. Ayrıca Yılmaz'ın polis merkezinde gerçekleştirilen ilk sorgusunda, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak önce gol sevinci yaptığını ardından da kaleye doğru koştuğunu söylediği öğrenildi. Adliye'de ifade veren Yılmaz ve 4 arkadaşı, adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

FUTBOL MÜSABAKALARINI SEYİRDEN MEN KARARI VERİLDİ

Beşiktaş Park'ta dün akşam oynanan UEFA Süper Kupa maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Basın savcılığı bürosu tarafından işlemleri yapılan şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek"ten ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Öte yandan, polisteki ifadelerini kabul eden şüpheliler hakkında polis tarafından futbol müsabakalarını seyirden men kararı verildiği de öğrenildi.

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Süper Kupa, Beşiktaş, Polis, Magazin, Spor, Güncel

YORUMLAR (16)
CC: Valla iyi uyutuyolar bizi ülkenin gündemi bu mu yaa lanet olsun yok youtuber yok maç ne lan bu
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...: HERKES DÜN O STADTAYDI . SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU . İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU . TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR . BU KADAR İNSAN TEPKİ GÖSTERDİDE SİZ 3 NÜZDEN HİÇBİRİNİZİN Mİ TEPKİSİNİ ÇEKMEDİ . RESMEN ADAM YAPTIĞI REZİLLİK YANINA KAR KALDI . O OTURDUĞUNUZ KOLTUKLARIN HAKKINI VERİN BİRAZ .
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5 0
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Şu adanadan bi tane değil adam insan dahi çıkmayacak gerçekten
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13 2
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EMRE HEPGEL: Ülkemin adını kötülediği için Delimine kanalından abonelikten çıkıyoruz! Prim uğruna ülkesinin adını kötüleyen birisi olmasın ülkemizde!
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13 1
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FAKİR: beter olsun
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9 2
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KARA MAMBA: BU adamın 5 yıl boyunca internet sitelerinde hesap açmasına yasal engel koyacaksın
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MERTCAN: Bunun nasil yapilacgini da yazsaydin , böyle bir engeli gecmem 0, 5 dakika sürer yada sürmez .
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3 0
TUTANKAMON: youtuber diyerek suriyeli olduğunu söylemekten kjacıyorsunuz
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19 6
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MAVİ: yahu adam Türkiye Kano Milli takımı sporcusu ne suriyelisi . .
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2 0
MAVİ: tc vatandaşı ve türk
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3 4
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